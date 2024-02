Silent Hill: The Short Message feiert 1 Million Downloads

HQ

Während des State of Play letzte Woche enthüllte Konami das Free-to-Play-Erlebnis Silent Hill: The Short Message. Es ist keine lange Erfahrung, wie der Name vermuten lässt, aber es hat sich als unglaublich beliebt erwiesen.

In knapp einer Woche gab Konami bekannt, dass das Spiel 1 Million Downloads erhalten hat. Das ist ziemlich beeindruckend und zeigt, wie sehr die Leute mehr von Silent Hill sehen wollen. Glücklicherweise ist die Kurznachricht nicht der einzige Inhalt, der bei State of Play gezeigt wird.

Das Remake von Silent Hill 2 hat auch eine gute Präsentation bekommen, mit vielen aktualisierten Grafiken und Gameplay, an denen wir uns erfreuen können. Hoffentlich gibt es keine unglaublich lange Wartezeit, bis wir die Veröffentlichung dieses Remakes sehen können.