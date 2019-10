Silent Hill taucht als Spielautomat wieder auf

Kurz vor Halloween kehren viele Spieler wieder zu den Horrorspielen zurück, die sie das restliche Jahr über verschrecken. Ein Titel in diesem Genre ist das unsterbliche Silent Hill, dessen Reboot Konami vor einigen Jahren auf Eis gelegt hat. Vor einigen Wochen erneuerte der japanische Entwickler die Markenschutzrechte ihrer IP, was Gerüchte darüber angestachelt hat, dass die gruselige Serie womöglich wieder zurückkehren könnte.

Auf diese kleine Diskussion haben wir nun eine Antwort gefunden, die allerdings nicht jedem Fan gefallen wird. Konami arbeitet zwar in der Tat wieder an Silent Hill, nur leider gibt es keinen direkten Gaming-Bezug. Sie stellen einen Spielautomaten für japanische Arcade-Hallen her, das den Namen Silent Hill: Escape trägt.

Quelle: PCGamesN.