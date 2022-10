Silent Hill f spielt im Japan der 1960er Jahre

Konami hatte heute Abend viele Silent Hill-Überraschungen für uns und die Serie ist definitiv wieder im Geschäft. Aber während andere Projekte vorher durchgesickert sind, wussten wir nichts über Silent Hill f.

Dieses Horrorabenteuer lässt die Stadt Silent Hill und sogar Amerika hinter sich und spielt in Japan der 1960er Jahre. Neben einem Teaser-Trailer und einigen Bildern gab es kaum solide Informationen über diesen mysteriösen Titel, der von Neobards Entertainment entwickelt und von Motoi Okamoto (Nintendo-Veteran, der an Spielen wie New Super Mario Bros., Wii Play und Wii Fit beteiligt war) produziert wird. Vielleicht noch interessanter ist die Tatsache, dass die Geschichte von Ryukishi07, dem Schöpfer der Visual Novel-Serie When They Cry, geschrieben wird.

Bisher wurden keine Formate angekündigt, aber hoffentlich werden wir bald mehr erfahren.