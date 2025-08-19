Silent Hill f erhält einen neuen Gameplay-Trailer

HQ

Silent Hill f scheint immer noch das vielleicht riskanteste Kapitel der Serie zu sein, da es von den USA nach Japan und zu einem viel mehr auf den Nahkampf ausgerichteten Kampfsystem wechselt.

Der neueste Gameplay-Trailer direkt von der Bühne bei Opening Night Live legt erneut den Schwerpunkt auf die albtraumhaften Kreaturen und die ziemlich düsteren Themen, die das Spiel erkunden soll.

Und das Warten ist auch nicht mehr lang, denn es erscheint am 25. September für PS5, PC und Xbox Series.