Silent Hill: Ascension-Trailer teasert Entscheidungen und grausame Todesfälle an

Wenn man bedenkt, dass Konami bereits im Oktober Silent Hill 2 Remake, Silent Hill: Townfall, Silent Hill f und mehr aus dem nebligen Universum angekündigt hat, ist es verständlich, wenn man Silent Hill: Ascension . Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das japanische Unternehmen beschlossen hat, uns daran zu erinnern.

Der heutige Trailer zeigt endlich, wie Silent Hill: Ascension tatsächlich in Aktion aussehen wird, und die interaktive Streaming-Serie scheint eine Mischung aus Supermassives Multiplayer in den The Dark Pictures-Spielen und Twitch Plays Pokémon zu sein. Ich sage das, weil die Serie von Genvid Entertainment es den Zuschauern ermöglicht, darüber abzustimmen, was mehrere Hauptfiguren in verschiedenen Szenarien tun. Dazu gehört auch, dass das Publikum an Quick-Time-Events teilnimmt, bei denen das Ergebnis davon abhängt, wie viele an dieser Herausforderung scheitern. Es wird interessant sein zu sehen, wie oft diese interaktiven Sequenzen auftauchen, da die Macher sagen, dass es jeden Tag neue Szenen geben wird und dass sie eine Geschichte skizziert haben, die monatelang dauern wird.

Ein interessantes Konzept, aber wir müssen sehen, ob Silent Hill: Ascension in der Lage ist, seine Zuschauer/Spieler so lange bei der Stange zu halten. Was denkst du?