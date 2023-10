Silent Hill: Ascension startet im November für Europäer

HQ

Wenn Sie nach einem gruseligen Erlebnis gesucht haben, um Ihre Zeit an Halloween zu füllen, haben Konami und Genvid Entertainment vielleicht eine Lösung. Denn es wurde jetzt bestätigt, dass Silent Hill: Ascension, eine neue Version der berühmten Horrorserie, ihr Debüt geben und bereits am frühen Morgen des 1. November 2023 für uns in Europa und am Halloween-Abend für Amerikaner starten wird.

Silent Hill: Ascension ist jedoch nicht nur ein neues Silent Hill, da dies eine interaktive Streaming-Serie ist, bei der das Publikum die Erzählung in neue Richtungen führt. Es folgt einer brandneuen Besetzung von Charakteren, die neue Orte erkunden und von neuen Arten von Monstern gequält werden.

Wenn das Erlebnis in ein paar Wochen debütiert, wird es nur der erste einer Reihe von Live-Streams sein, also erwarten Sie mehr, wenn wir das Jahr 2023 weiter abrunden.

Es wurde bestätigt, dass Pre-Loads für die Streaming-App jetzt im App Store und auf Google Play verfügbar sind, wobei der Stream selbst am 1. November um 2:00 Uhr BST / 3:00 Uhr MESZ in den Apps und in Desktop-Browsern stattfindet.