Silent Hill 3 Remake angeblich in der frühen Entwicklung

Konamis kultige Horrorserie feiert ein riesiges Comeback. Nicht nur, dass die Spieler kürzlich das atemberaubende Remake von Silent Hill 2 erhalten haben, sondern das Bloober Team hat auch bestätigt, dass es an einer Modernisierung des ursprünglichen Silent Hill arbeitet. In der Zwischenzeit war Konami selbst mit Silent Hill f beschäftigt, das kürzlich veröffentlicht wurde und allgemein positiv aufgenommen wurde. Kurz gesagt, das Franchise hat sich seit Jahrzehnten nicht mehr so lebendig angefühlt.

Aber das ist noch nicht alles. Einem vertrauenswürdigen Insider zufolge bereitet sich das Bloober-Team bereits darauf vor, mit der Arbeit an einem Silent Hill 3 -Remake zu beginnen, das angeblich eine Veröffentlichung im Jahr 2028 anstrebt. Dieses Gerücht wurde von einer anderen bekannten und oft zuverlässigen Quelle, Dusk Golem, bestätigt, die auch erwähnte, dass das Remake von Silent Hill 3 eher früher als später Realität werden könnte.

Bisher haben sich weder Bloober Team noch Konami zu den Spekulationen geäußert, aber die Fans hoffen, dass eine Ankündigung während eines der kommenden Showcases auftauchen könnte, vielleicht bei den Game Awards oder Sonys nächstem State of Play. Bis dahin müssen wir nur das Licht an lassen und warten.

Hoffst du auf ein Silent Hill 3 Remake?