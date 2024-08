Silent Hill 2 Remake Vorschau: Vorhersehbar furchterregend

HQ

Ich habe das Survival-Horror-Genre der Videospiele sehr schätzen gelernt. Während wir eine Phase der Hyper-Monetarisierung, einer unentdeckten Anzahl von Multiplayer-Projekten und generell eines Abszesses an Einzelspieler-Edelsteinen durchmachten, war das Survival-Horror-Genre da, um diejenigen von uns zu nähren, die etwas anderes oder wohl auch traditionelleres wollten. Es hat etwas so Bewundernswertes und Ehrliches an einem Spiel, das keine Freunde oder Online-Begleiter benötigt, eines, bei dem man das Spiel kauft und die Möglichkeit hat, es beim Start in seiner Gesamtheit zu erleben, ohne auf die Freischaltung von Gated Content warten zu müssen. Und genau das ist es, was Survival Horror in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil meiner Spielebibliothek gemacht hat.

Mit diesem kleinen Geschwafel im Kopf kannst du wahrscheinlich daraus schließen, dass Bloober Team s Remake von Konamis berühmtem Survival-Horror-Spiel Silent Hill 2 ziemlich weit oben auf meiner Liste der erwarteten Titel stand, umso mehr, als ich kaum ein zusammenhängendes Kleinkind war, als das Originalspiel 2002 auf PS2 erschien. Da dieses Remake im Oktober debütieren soll, hatte ich kürzlich die Gelegenheit, nach London zu strömen, um einen großen Teil dessen zu erleben, was es auf den Tisch bringen wird, ungefähr in den ersten drei Stunden, um genau zu sein. Und lassen Sie mich das klarstellen, bevor ich fortfahre: Während ich 2002 als Vierjähriger nicht an einem emotionalen oder mentalen Ort war, um die Herausforderungen der Stadt Silent Hill anzugehen, bin ich seitdem zurückgegangen und habe das erlebt, was viele bis heute als zeitloses Stück Videospielgeschichte betrachten. Da Silent Hill 2 ein so gut aufgenommenes Spiel ist, fragst du dich vielleicht, ob ein Remake sowohl notwendig als auch erfolgreich ist, und nach dem, was ich testen durfte, würde ich sagen, dass dieses Remake für Silent Hill und Konami das tun wird, was Resident Evil 2 vor ein paar Jahren für Capcom und das Resident Evil -Franchise als Ganzes ausgelöst hat.

Es gibt auch einen sehr realen Grund, warum ich die Resident Evil -Bombe so früh fallen ließ, und das liegt daran, dass du, wenn du eines der jüngsten Remakes von Capcoms berühmter Serie gespielt hast, auch sehr vertraut sein wirst, was das Remake von Silent Hill 2 bietet. Es gibt eine ähnliche, sehr lineare Geschichte, die in einer verdrehten und atmosphärischen Stadt spielt, die von Schrecken überrannt wird, in der du als Protagonist dich zurechtfinden musst, indem du Rätsel und Umgebungsherausforderungen löst, während du gleichzeitig als unterausgerüsteter Held die Gefahren verschiedener höllischer und unerbittlicher Monster überlebst. Das ist keine Silent Hill (oder Resident Evil ) Falle, es ist einfach die Art und Weise, wie sich Survival-Horror als Genre entwickelt hat, wohl mit Silent Hill 2, die vor über 20 Jahren den Weg zu diesem Stil geebnet haben. Heute gibt es eine sehr klare Blaupause für die Entwicklung dieser Art von Spielen und das Remake von Silent Hill 2 tut nichts, um sich von genau dem abzuheben, was wir erwarten würden. Obwohl man vielleicht einfach sagen könnte, dass es dafür Bonuspunkte für Authentizität geben sollte.

Vorhersehbarkeit ist das A und O in Silent Hill 2. Während du dich durch die neblige Stadt, in verfallene Gebäude und in gespenstische und blutverseuchte Korridore arbeitest, hast du sowohl das überwältigende Gefühl der Vorahnung als auch das allgegenwärtige Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein Feind darauf wartet, dich anzugreifen. Hinzu kommen Rätsel, zu denen das Finden von Schlüsseln, das Drehen von Kurbelrädern, das Erwerben von Münzen und das richtige Einstecken in einen Automaten, das Kombinieren von Schlüsselgegenständen zu einem weiteren Schlüsselgegenstand, das Knacken von Safes und das Vermessen der Umgebung gehören, um die Lösung des sehr lokalen Rätsels zu finden. Silent Hill 2 tut all dies mit einer Klasse und einem Schwierigkeitsgrad, bei dem du oft deinen Kopf gegen eine Wand rammst, während du versuchst, buchstäblich jede mögliche Lösung zu finden.

Bloober Team hat fantastische Arbeit geleistet, um eine wirklich furchterregende Atmosphäre in Silent Hill 2 zu schaffen. In vielerlei Hinsicht erinnert es an Layers of Fear und seine eindringliche und unheimliche Levelstruktur. Und das Gegnerdesign und die Art und Weise, wie die polnischen Horror-Veteranen eine Sammlung unvergesslicher und ikonischer Modelle genommen haben, um sie noch furchteinflößender und beunruhigender zu machen, ist ein weiteres Highlight (ja, sogar die schrecklichen Pyramid Head ), auch wenn die Kämpfe etwas zu rudimentär und repetitiv sind, um einprägsam zu sein. Silent Hill 2 hat sich zugunsten eines wackeligen Fernkampfes mit einer Pistole mit begrenzter Munition und Nahkampfaktionen mit einem stacheligen Holzbrett entschieden, das den Weg für leichte und schwere Schläge und auch für Ausweichmanöver ebnet. Ja, es ist authentisch und originalgetreu, aber es fühlt sich auch ein wenig veraltet an und als ob man bei einem Remake von 2024 ein paar Risiken hätte eingehen können.

Aber die Sache ist die: Auch wenn sich Silent Hill 2 wie so ziemlich jedes andere Survival-Horror-Spiel anfühlt, das derzeit auf dem Markt ist - auch hier zum Teil, weil viele das kopiert haben, was es ursprünglich im Jahr 2002 gemacht hat - ist es auch packend und vollgestopft mit so viel Charakter und Liebe zum Detail, dass man in die mysteriöse und entwirrende Geschichte hineingefesselt und eingewickelt wurde. Während das Originalspiel für das, was es vor über zwei Jahrzehnten für Horrorspiele getan hat, in Erinnerung bleiben wird, ist dieses Remake die viel zugänglichere, beängstigendere und atmosphärischere Option, dank Bloobers großer Anstrengung, ein so geschichtsträchtiges Setting wieder zum Leben zu erwecken.

Der beste Weg, wie ich meine Erfahrung mit Silent Hill 2 beschreiben kann, besteht darin, den Kreis einfach wieder auf Resident Evil zu schließen. Wenn du die letzten Remakes gespielt hast und damit vertraut bist, wie sie ihre Originalversionen geändert und aktualisiert haben, dann wirst du auch absolut wissen, wie Bloober Team an das Remake von Konamis berühmter Fortsetzung herangegangen ist. Silent Hill 2 wird Sie nicht überraschen oder umhauen, aber es wird Sie unterhalten und in Atem halten, während Sie die verdrehten Geheimnisse dieser einst idyllischen amerikanischen Kleinstadt weiter auspacken. Dies ist bereits ein starker Anwärter auf den Gewinner der gruseligen Jahreszeit im Gaming-Bereich.