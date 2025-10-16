Silent Hill 2 Remake, Until Dawn und V Rising sind diesen Monat die Schlagzeilen bei PS Plus Extra- und Premium-Spielen

HQ

Es liegt eine Kälte in der Luft. Blätter fallen von den Bäumen. Dein Partner wird nicht aufhören, dich zu belästigen, welches Kostüm du dieses Jahr tragen wirst. Das ist richtig, es ist Oktober, Baby. Wenn die Nächte länger werden und das Wetter schlechter wird, wird das Spielen am Abend umso verlockender, und PlayStation Plus hat seinen Spielekatalog mit einigen passenden neuen Einträgen gefüllt.

Silent Hill 2 Remake, Until Dawn's PS5-Remake, V Rising und Poppy Playtime: Chapter 1 bieten uns in dieser Halloween-Saison einige gruselige Erlebnisse. Auch wenn V Rising nicht das Horrorthema der anderen aufgeführten Spiele teilt, kann seine Vampirästhetik dir das Gefühl geben, Halloween zu umarmen, wenn du kein Fan davon bist, aus einer frischen Hose geschreckt zu werden.

Yakuza: Like a Dragon, As Dusk Falls und Wizard with a Gun stehen ebenfalls in den Einträgen im Spielekatalog, die am 21. Oktober erscheinen. Wenn du jemand bist, der sich für PS Plus Premium ausgegeben hat, wird Tekken 3 am selben Tag auch in die Klassiker-Bibliothek kommen.