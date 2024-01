Silent Hill 2 Remake und das Metal Gear Solid 3 Remake sollen 2024 erscheinen

HQ

Ein neues Jahr zu beginnen, macht für diejenigen von uns, die über Gaming-News berichten, immer Spaß, da viele Unternehmen die Angewohnheit haben, Nachrichten zu veröffentlichen, die Dinge über die Zukunft enthüllen, die sie wahrscheinlich nicht beabsichtigt haben. Ubisoft hat es Anfang der Woche mit Star Wars Outlaws getan, und jetzt ist Sony an der Reihe, etwas anzukündigen, worüber Konami ziemlich vage war.

Weil PlayStation eine Website erstellt hat, die einigen der am meisten erwarteten Spiele gewidmet ist, die im Jahr 2024 erscheinen, und die Liste enthält sowohl Metal Gear Solid Δ: Snake Eater als auch Silent Hill 2 Remake. Zwei Spiele, die Konami nur angedeutet hat, ist das Veröffentlichungsfenster. Es gibt sogar einen Haftungsausschluss am unteren Ende, der klarstellt, dass es in der Liste nicht um "2024 und darüber hinaus"-Spiele oder ähnliches geht:

"Alle vorgestellten Titel, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für 2024 geplant sind."

Letzteres ist nicht besonders überraschend, wenn man bedenkt, dass die Entwickler von Bloober Team immer wieder betonen, dass viele von ihnen zu einem anderen Projekt gewechselt sind und dass sie bald mehr zeigen wollen. MGS3 sollte auch kein Schock sein, da wir seit Jahren Gerüchte darüber hören, aber es ist trotzdem schön, eine halbe Bestätigung zu erhalten. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob das stimmt und wie lange wir zwischen Silent Hill 2 Remake und Metal Gear Solid Δ: Snake Eater warten müssen.

Welches Remake steht ganz oben auf deiner Liste?