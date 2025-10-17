Silent Hill 2 Remake überschreitet 2,5 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Als Bloober Team uns letztes Jahr Silent Hill 2 Remake gab, waren sich Kritiker und Publikum einig, dass dies die lang erwartete Rückkehr an die Spitze von Konamis Horrorserie war, und in diesem Jahr 2025 können wir uns nur darauf einigen, dass es in ausgezeichneter Verfassung ist, nachdem es Silent Hill f genossen hat. Aber jetzt wissen wir, dass der Kickstarter im letzten Jahr nicht nur die Remakes des ersten und dritten Teils auf den Markt gebracht hat, sondern auch das gesamte Franchise auf einen neuen Verkaufsmeilenstein gehoben hat.

Laut den neuesten Verkaufszahlen, die von Gematsu veröffentlicht wurden, hat Silent Hill 2 Remake bis heute 2,5 Millionen Exemplare verkauft, was das Silent Hill-Franchise zusammen mit der Gesamtzahl der vorherigen Teile auf über zehn Millionen verkaufte Exemplare bringt. Das gibt uns auch eine Vorstellung davon, wie wichtig die Rückkehr war, und auch die Million (von der wir wissen, weil es wahrscheinlich schon mehr ist) von Silent Hill f.

Wenn du zu denen gehörst, die das Spiel noch nicht ausprobiert haben, aber neugierig darauf sind, wurde Silent Hill 2 Remake als eines der Spiele ausgewählt, die am 21. Oktober in den PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog aufgenommen werden.