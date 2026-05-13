Silent Hill 2 Remake hat über sechs Millionen verkaufte Exemplare überschritten

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Konami hat einige interessante Verkaufsinformationen zur Silent Hill-Reihe geteilt. Da wir uns dem Erscheinen von Silent Hill: Townfall immer nähern, hat der japanische Publisher nun (über PR Times Japan) bestätigt, dass die anderen wichtigsten aktuellen Spiele der Reihe weiterhin sehr gut abschneiden.

Zum einen wurde bekannt, dass Silent Hill 2 Remake seit seiner Markteinführung im Oktober 2024 nun über sechs Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat. Zum Vergleich: Das bedeutet, dass das Spiel seit März 2026 weitere Millionen Exemplare zu seinem Sortiment hinzugefügt hat, was zeigt, dass die Fans derzeit sehr darauf warten, als James Sunderland in die neblige Stadt zurückzukehren.

Ebenso hat Silent Hill f nach einer Million verkauften Einheiten am Veröffentlichungstag nun über zwei Millionen Exemplare ausgeliefert, was zeigt, dass das Horrorspiel starke Beine hat und Monate nach seinem Start im September 2025 weiterhin Aufmerksamkeit erregt.

Was mehr von Silent Hill angeht, erwarten wir, dass Townfall dieses Jahr erscheint, aber abgesehen davon, dass dies verspricht, wurden keine weiteren Informationen zum Spiel veröffentlicht.