Silent Hill 2 Remake fügt Pole-Dance in einem Strip-Club hinzu

Bloober Team hat immer wieder betont, dass die Entwicklung von Silent Hill 2 Remake im Grunde abgeschlossen ist, daher ist es verständlich, dass Gerüchte über einen bevorstehenden Start bereits mehrmals im Jahr 2024 aufgetaucht sind. Jetzt haben wir jedoch unseren bisher klarsten Hinweis und er enthält Details zu den Änderungen.

Das American Entertainment Software Rating Board, besser bekannt als ESRB, hat Silent Hill 2 Remake bewertet. Dies geschieht in der Regel nur wenige Wochen oder ein paar Monate vor der Veröffentlichung, so dass es so aussieht, als würden wir diese Neuinterpretation des beliebten Klassikers aus dem Jahr 2001 noch vor dem Herbst bekommen.

Ich schreibe Reimagining, weil die Bewertung auch verrät, dass dieses Remake neue Elemente enthalten wird. Vielleicht lässt mich mein Gedächtnis im Stich, aber ich kann mich nicht an irgendwelche "Figuren, die in Strip-Club-Kulissen Poledance tanzen" im Original erinnern. Vielleicht werden einige dieser Änderungen im nächsten, scheinbar nahen Trailer gezeigt oder angeteasert. Es wird anscheinend zumindest ein Veröffentlichungsdatum enthalten, also bleibt dran.