Silent Hill 2 Remake Besetzung wird im Mai auf der MCM Comic Con London auftreten

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Kürzlich hatten wir die Chance, die Nachricht mitzuteilen, dass die MCM Comic Con London im Mai nicht einen, nicht zwei, sondern drei wichtige Mitglieder des Resident Evil Requiem-Ensembles präsentieren wird, mit den Stars hinter Grace und Alyssa Ashcroft sowie der jungen Emily, die alle auf der Convention anwesend sind.

Darauf aufbauend wurde nun bestätigt, dass auch einige wichtige Silent Hill 2 Remake erfahrene Spieler anwesend sein werden, wobei sowohl Luke Roberts (der James Sunderland spielte) als auch Salóme Gunnarsdóttir (Mary Shepherd-Sunderland) bei der Show auftreten.

Sowohl Roberts als auch Gunnarsdóttir werden bei den Samstags- und Sonntagsteilen der größeren Ausstellung dabei sein, wo sie Autogramme geben und auf Fotos auftreten können – und das zusätzlich dazu, in einem Panel mitzuspielen, zu dem wir bald weitere Details erhalten werden.

Die genauen Termine für die MCM Comic Con London liegen zwischen dem 22. und 24. Mai, wobei das gesamte Geschehen nach Excel London zurückkehrt.