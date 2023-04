Sigourney Weaver will ihre Alien-Rolle nicht wiederholen

Sigourney Weaver scheint kein Interesse daran zu haben, ihre ikonische Rolle als Ellen Ripley aus den Alien-Filmen zu wiederholen.

Im Gespräch mit dem Magazin Alien-reprisal/" target="_blank">Total Film sagte Weaver, dass es eine Zeit gab, in der sie es noch einmal mit Xenomorphs hätte aufnehmen können. "Es gab einen Alien [Film], den ich unbedingt mit Neill Blomkamp machen wollte, und wir konnten das nicht machen, aber wissen Sie, dieses Schiff ist gesegelt", sagte sie.

Derzeit ist Weaver an ein weiteres Science-Fiction-Hit-Franchise in James Camerons Avatar-Filmen gebunden, in denen sie Kiri und Dr. Grace Augustine spielt. Es scheint, dass sie in dieser Rolle mehr als glücklich ist, denn sie sagte auch: "Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue. Ich habe meine Zeit im Weltraum investiert!"

Würden Sie Sigourney Weaver als Ellen Ripley bei einem Comeback sehen wollen?