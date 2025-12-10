Sigourney Weaver spricht darüber, in der Amazon's Tomb Raider -Serie die Hauptrolle zu spielen

HQ

Sigourney Weaver soll Berichten zufolge in Gesprächen sein, um in Amazons kommender Tomb Raider-Serie mitzuspielen. Die Serie, die Lara Croft aus den klassischen Spielen einem neuen Publikum näherbringen will, hat bereits ihre Hauptrolle in Sophie Turner und wird von Fleabags Phoebe Waller-Bridge geschrieben.

Es ist derzeit unbekannt, wen Weaver spielen wird, und wie Deadline berichtet, hatte Amazon Prime Video nichts zu möglichen Gesprächen zu sagen. Wir tappen hier also etwas im Dunkeln, aber das gibt den Fans viel Raum zum Spekulieren.

Es ist möglich, dass Weaver eine Art Verwandte von Lara spielt. Vielleicht Lady Amelia Croft, Laras Mutter in der Tomb Raider-Reihe, die im Laufe der Spiele verschiedene Schicksale getroffen hat. Oder Weaver könnte jemand ganz anderes sein, aber wir vermuten, dass sie eine ziemlich große Rolle in der Serie bekommt. Man würde eine Schauspielerin wie Sigourney Weaver nicht unter Vertrag nehmen, es sei denn, es gäbe große Pläne.