Sigourney Weaver könnte Ripley in neuem Alien-Film wiedersehen

In einem kürzlichen Interview mit Variety bestätigte die legendäre Schauspielerin Sigourney Weaver, dass sie darüber gesprochen hat, ihre ikonische Rolle als Ellen Ripley in einer möglichen neuen Alien-Fortsetzung wieder aufzunehmen. Die Schauspielerin enthüllte, dass der erfahrene Filmemacher Walter Hill, der an den ursprünglichen Alien-Filmen mitgeschrieben hat, ihr 50 Seiten eines neuen Drehbuchs geschickt hatte - und sie war sofort Feuer und Flamme.

"Walter Hill ist ein sehr guter Freund von mir, und er hat 50 Seiten darüber geschrieben, wo Ripley jetzt sein würde, und sie sind ziemlich außergewöhnlich", sagte Weaver gegenüber Variety. "Ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber ich hatte ein Treffen mit Fox oder Disney... Ich habe nie das Bedürfnis verspürt, die Rolle noch einmal zu spielen. Ich dachte immer: 'Lass sie sich ausruhen, lass sie sich erholen.' Was Walter geschrieben hat, scheint mir so wahr zu sein. Ich denke, es sind sehr starke erste 50 Seiten. Ich denke darüber nach, mit Walter zusammenzuarbeiten, um zu sehen, wie der Rest der Geschichte aussehen wird."

Weaver nahm sich auch einen Moment Zeit, um die gerade fertiggestellte erste Staffel von Alien: Earth zu loben und nannte die Serie "bemerkenswert".

Es ist zwar noch nichts bestätigt, aber der Gedanke, dass Ripley sich erneut darauf vorbereitet, Xenomorphs in die Vergessenheit zu schießen, hat die Fans sowohl begeistert als auch verängstigt. Könnte der härteste Überlebende der Galaxie eine letzte Rückkehr ins All machen - oder ist es am besten, Ripley endlich ausruhen zu lassen?