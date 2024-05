Sigourney Weaver könnte im Film The Mandalorian auftreten

HQ

Es scheint noch nicht bestätigt zu sein, aber The Hollywood Reporter kommt mit einem Bericht, dass Sigourney Weaver bereit sein könnte, in eine weit, weit entfernte Galaxie zu reisen. Schließlich hat sie sowohl von Alien als auch von Avatar Erfahrung im Weltraum, so dass ihr Auftritt im kommenden The Mandalorian-Film nicht allzu überraschend ist.

The Mandalorian & Grogu wird später im Jahr mit den Dreharbeiten beginnen. Regie führt Jon Favreau, der zusammen mit Kathleen Kennedy und Dave Filoni auch Produzent ist. Es wird erwartet, dass Pedro Pascal in der Hauptrolle als Din Djarin zurückkehren wird, zumindest um die Stimme zu übernehmen, aber nichts ist vollständig bestätigt.

Wir müssen einfach auf weitere offizielle Informationen zu den Schauspielern warten und sehen, ob Weaver einer von ihnen wird.