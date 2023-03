Sifus kostenlose Arenas-Erweiterung, Xbox- und Steam-Startdatum enthüllt

HQ

Sifu war bereits ein fantastisches Spiel, als es am 6. Februar letzten Jahres auf PlayStation und im Epic Games Store veröffentlicht wurde, aber seitdem ist es dank Updates und kostenlosen Erweiterungen immer besser geworden. Deshalb war es sehr schlampig, anzukündigen , dass das Spiel zusammen mit der mit Spannung erwarteten Arenas-Erweiterung irgendwann im März vor ein paar Monaten auf Xbox und Steam erscheinen würde. Jetzt haben wir noch bessere Nachrichten, da das genaue Datum in einem neuen Trailer enthüllt wurde.

Der heutige Trailer zeigt die 5 verschiedenen Spielmodi und 9 einzigartigen Arenen, die uns in der kostenlosen Arenas-Erweiterung erwarten, bevor er am 28. März auf PC, PlayStation und Xbox erhältlich sein wird. Dies bedeutet offensichtlich, dass Sifu noch am selben Tag auf Xbox One, Xbox Series und Steam erscheinen wird, während die Nintendo Switch-Version "später" erscheinen wird.