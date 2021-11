Sifu: Slocap zieht Veröffentlichung auf Anfang Februar vor

HQ

Entwickler Slocap teilte uns am Abend mit, dass sie das Erscheinungsdatum des Kung-Fu-Actionspiels Sifu vom 22. auf den 8. Februar 2022 verändert haben. Der Titel wird also zwei Wochen früher als erwartet eintreffen - vermutlich auch, weil man der starken Konkurrenz Ende des Monats entgehen will. Um den Spielern dabei zu helfen, sich auf den Titel einzustimmen, hat sich das Entwicklerteam in langen Artikeln zum Spielfortschritt und den speziellen Systemen (der Tod und das Altern) geäußert und gleichzeitig das Kampfsystem näher beschrieben.

