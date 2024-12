Sifu ist das heutige Freebie im Epic Games Store

HQ

Der Epic Games Store setzt seine Serie fort, jeden Tag kostenlose Spiele zu veröffentlichen, und obwohl du dich gerade in einem Weihnachts-/Neujahrs-Fuge-Zustand befindest, empfehlen wir dir, die Minute zu nutzen, die du brauchst, um einzusteigen und Sifu abzuholen.

Das Actionspiel von Sloclap kombinierte enge, disziplinierte Kämpfe mit einer Roguelike-Mechanik, die sich selbst in einem so überfüllten Genre als wirklich originell erwies. Bekämpfe Feinde und sterbe in diesem Sturm, um die Mörder deines Vaters zur Strecke zu bringen. Jeder Tod wird dich zurückwerfen, oder besser gesagt, dich im Alter nach vorne bringen, und mit jedem neuen Alter, das du erreichst, erhältst du Schaden, verlierst aber Gesundheit.

Du kannst neue Moves und Kombos freischalten und dich in einige großartige Bosskämpfe stürzen. Darüber hinaus wurden seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2022 Sifu eine Reihe von Inhalten hinzugefügt. Ihr könnt Sifu jetzt kostenlos im Epic Games Store finden und haltet Ausschau nach der kostenlosen Veröffentlichung von morgen.