Sifu, Inscryption und mehr kommen diesen Monat in den Xbox Game Pass

Microsoft kündigt in diesem Monat Oktober eine starke Auswahl an Ergänzungen für den Xbox Game Pass-Katalog an und kündigt fünf neue Spiele für die ersten Wochen an. Ab morgen, dem 2. Oktober, können Spieler MLB The Show 24 und Open Road für Game Pass Standard spielen.

Sifu, der Martial-Arts-Third-Person-Brawler mit filmischem Vibe, wird am 2. Oktober auch für Game Pass Standar, PC Game Pass und Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Am 7. Oktober wird Mad Streets dem Game Pass Ultimate, dem PC Game Pass und dem Game Pass Standard beitreten. Es ist ein physikbasiertes Partyspiel, das mit einem Brawler verzahnt ist, mit einem überraschend tiefgründigen Kampfsystem.

Zu guter Letzt wird das Kartenwunder Inscryption ab dem 10. Oktober im Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard erhältlich sein.

Das sind die neuen Spiele, die für die erste Oktoberhälfte bestätigt wurden, aber Microsoft hebt einige Spiele hervor, die bereits in der letzten Woche auf der Tokyo Game Show vorgestellt wurden: All You Need Is Help, Legend of Mana, Trials of Mana und We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.

Microsoft kündigt nicht nur fünf neue Spiele an, sondern bestätigt auch fünf Spiele, die den Dienst am 15. Oktober verlassen werden. Dies ist deine letzte Chance, Dyson Sphere Program, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 und Scorn zu spielen.