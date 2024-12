Sifu-Entwickler Sloclap enthüllt neues Fußballspiel Rematch

Der Sifu-Entwickler Sloclap hat sein nächstes Spiel enthüllt, und es handelt sich um ein Sportspiel namens Rematch. Das Spiel ist ein Liebesbrief an das schöne Spiel und dreht sich um 5v5-Multiplayer-Matches mit rasantem Gameplay.

Du spielst als Teil eines Fünferteams wie kein anderes, wobei sich das Gameplay sowohl auf Angriff als auch auf Verteidigung konzentriert. Schnelles Passspiel, das Zielen mit dem Ball und die richtige Positionierung sind das Geheimnis, um Tore zu erzielen, und Sie müssen sich nicht damit auseinandersetzen, dass der Ball nach außen geht.

Anstatt sich mit der Unbeholfenheit von Einwürfen und Eckbällen herumzuschlagen, lässt das Spiel den Ball einfach von den Seiten des Stadions abprallen. Sloclap will hier den Fussball der Zukunft zeigen, mit Stadien, die repräsentieren, was die Zukunft bringen könnte, wenn wir es schaffen, Nachhaltigkeit in Gang zu bringen.

Rematch im Sommer 2025 erscheint, seht euch den Enthüllungstrailer unten an: