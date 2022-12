Sifu bekommt eine Live-Action-Verfilmung

HQ

Das nächste Videospiel, das die große Leinwandadaption erhält, wurde enthüllt, und es wird niemand anderes als Sloclaps Sifu sein. Wie von Deadline berichtet, wird das Videospiel in einen Live-Action-Film adaptiert, in dem Derek Kolstad, der Regisseur der John Wick-Filme, beauftragt wurde, das Drehbuch anzupassen und den Film zu produzieren.

Da dies nur die erste offizielle Bestätigung des Projekts ist, müssen die genauen Details der Handlung noch enthüllt werden, aber wenn man bedenkt, dass Sifu eine ziemlich einfache Kernprämisse hat, die sich um einen jungen Kung-Fu-Schüler dreht, der sich auf eine lebenslange Rachereise begibt, können wir wahrscheinlich erwarten, dass es in dieser Hinsicht folgt.

Wann der Film voraussichtlich in die Kinos kommen wird, muss auch noch festgelegt werden, aber angesichts all der Projekte, die Kolstad gerade auf seinem Teller hat, einschließlich John Wick 4, einer Fortsetzung von Nobody, der Splinter Cell-Adaption und mehr, wird es wahrscheinlich bedeuten, dass die Sifu-Adaption ein wenig entfernt ist.