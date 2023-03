Sifu: Arenas bekommt einen Kung-Fu-Launch-Trailer

HQ

Gestern war ein ziemlich guter Tag für Fans von Kung Fu, da Sloclaps Breakout-Hit so ziemlich jedem eine gute Nachricht zu bieten hatte. Es hat nicht nur eine große kostenlose Erweiterung namens Arenas erhalten, sondern wurde auch für Steam und Xbox veröffentlicht, was bedeutet, dass es jetzt auf allen wichtigen Plattformen verfügbar ist.

Arenas ist das vierte große Content-Update für Sifu und das bekommst du:

"Mit 9 neuen Schauplätzen und 45 gnadenlosen Herausforderungen, die auf 5 Spielmodi verteilt sind, packt die Arenas-Erweiterung bis zu 10 zusätzliche Stunden Gameplay in den ohnehin schon anspruchsvollen Titel. Meister des Kung Fu werden an ihre Grenzen gebracht, wenn Wellen von Feinden im Überlebensmodus auf sie einstürzen oder im Performance-Modus zur Perfektion gebracht werden. Mit Time Attack können Spieler auch auf einem Pfad voller Feinde gegen die Uhr kämpfen. Sifus, die auf der Suche nach einer Wendung in den wirkungsvollen Kämpfen des Spiels sind, können den neuen Capture-Modus ausprobieren - bei dem die Spieler ein markiertes Gebiet einnehmen und halten müssen - oder den Manhunt-Modus, bei dem ein bestimmtes Ziel, umgeben von Beschützern, ausgeschaltet werden muss.

Wir haben auch einen Launch-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.