Sieht die Battle-Royale-Karte von Call of Duty: Warzone vielleicht so aus?

Obwohl Activision bereits nach der Person jagt, die die Existenz ihrer bevorstehenden Battle-Royale-Erfahrung Call of Duty: Warzone öffentlich gemacht hat, bekommt das Unternehmen die Leaks nicht in den Griff. Der neue Modus scheint ein Teil von Call of Duty: Modern Warfare zu werden und Spieler über eine ausgedehnte Karte zu hetzen, während sie vor einer Giftwolke flüchten, unterwegs Beute aufklauben und sich dabei gegenseitig bekämpfen.

Dexerto hat nun anscheinend ein Bild der Karte zugespielt bekommen, die etwas kleiner aussieht, als wir das von gängigen Battle-Royale-Spielen gewohnt sind. Auch der Spielmodus Blackout aus Call of Duty: Black Ops 4 konnte damals mehr bieten, allerdings scheint Warzone sehr viele urbane Umgebungen mit engen Straßenkämpfen zu bieten. Das Bild findet ihr unten, aber beachtet bitte, dass das kein offizielles Material ist. Wir erwarten derweil, dass Warzone bald verfügbar sein wird - also in den nächsten Tagen.