Siehe Nicolas Cage als Cowboy im Trailer zu The Old Way

Er war in über hundert Filmen zu sehen, aber Tatsache ist, dass Nicolas Cage noch nie einen Cowboy auf der Leinwand gespielt hat. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, das mit der Veröffentlichung eines Trailers für den Western The Old Way zu ändern.

Der Revolverheld mit dem typischen Revolverhelden Colton Briggs hat gerade gesehen, wie seine Frau ermordet wurde, weil er etwas getan hat, als er jung war, und so ist es an der Zeit, das zu tun, was jeder pensionierte Revolverheld tun würde, seine zwölfjährige Tochter auf eine blutige Rache-Odyssee mitzunehmen.

Neben Nicolas Cage sehen wir Ryan Kiera Armstrong in der Rolle der Tochter, sowie Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy und Shiloh Fernandez. Mit Brett Donowho als Regisseur und Carl W. Lucas als Drehbuchautor.

Seht euch den Trailer unten an.

The Old Way eröffnet in den USA am 6. Januar, hat aber noch kein britisches Datum erhalten.