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Heute organisierte Irene Montero, Europaabgeordnete der Partei Spanish Podemos, einen provokativen Protest im Europäischen Parlament. Wie Sie unten sehen können, sang sie Donald Trump "Happy Birthday":

Die Politikerin nutzte diese Geste, um die ihrer Meinung nach als zu weiche Reaktion der Europäischen Union auf das US-Iran-Friedensabkommen zu kritisieren (obwohl Netanjahu es für Israel als katastrophal betrachtet) und auf die umfassendere Nahostkrise.

Wie sie im Video zu behaupten beginnt, argumentiert sie, dass Europa nichts zu feiern habe, da die EU den Krieg, die Besetzung des Libanon oder den Völkermord in Gaza nicht gestoppt hat, während sie die Beziehungen zu Israel aufrechterhielt. Da vorgestern Trumps 80. Geburtstag war, sang und nannte sie ironischerweise den US-Präsidenten "Mr. Genocide", um ihr Lied und ihre Intervention zu beenden.

Während andere politische Gruppen ebenso kritisch waren, verwendeten sie weniger theatralische Begriffe. In den vergangenen Tagen begrüßten Sozialisten und Liberale das US-Iran-Abkommen als neuen Schritt in Richtung Stabilität, doch viele erinnern Menschen und Regierungen daran, dass der Krieg absurd, destabilisierend und kostspielig war.