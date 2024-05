Sieh zu, wie Buzz Lightyear in Mass Effect Chaos anrichtet

HQ

Wir haben bereits mehrfach über das Kultphänomen eli_handle_b.wav berichtet, der eine Leidenschaft dafür hat, fiktive Charaktere in berühmte Videospiele einzubauen. Das Konzept an sich ist zwar nicht neu, aber er macht es besser als jeder andere, mit sowohl technisch beeindruckenden als auch vor allem urkomischen Ergebnissen.

Jetzt ist er wieder dabei, und wo The Office-Legende Michael Scott zuvor seine... nennen wir es "einzigartigen" Managementstil in Mass Effect, jetzt ist Buzz Lightyear an der Reihe, das Gleiche zu tun - und die Frage ist, ob dieser noch nicht der beste ist.

Mehr verraten wir nicht, um Ihnen den Spaß nicht zu verderben. Viel Spaß unten.