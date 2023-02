Sieh dir tonnenweise neues Final Fantasy XVI-Gameplay an

HQ

Wir sind jetzt weniger als vier Monate von Square Enix's dem mit Spannung erwarteten nächsten Mainline-Teil der Final Fantasy-Serie entfernt. Ende Juni wird Final Fantasy XVI ein Einzelspieler-RPG sein, das in der Fantasy-Welt von Valisthea spielt, und da der Start immer näher rückt, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, eine Vorschau auf das Spiel zu geben.

Wir haben eine Reise nach London unternommen, um etwas Zeit mit dem Spiel zu verbringen, eine Erfahrung, die wir genutzt haben, um eine detaillierte Vorschau zu erstellen, die ihr hier vollständig lesen könnt. Aber um das noch hinzuzufügen, wurde uns auch eine Menge Gameplay für den Titel gegeben, das ihr in den folgenden Videos in all seiner Pracht sehen könnt, um zu sehen, wie sich Final Fantasy XVI entwickelt.

Wann Sie Final Fantasy XVI auf PS5 spielen können, wird das Spiel am 22. Juni 2023 veröffentlicht.

HQ