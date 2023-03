Sieh dir Steven Yeun an, der sich nach Rache sehnt, in Beef

Beef ist eine gehypte kommende Serie auf Netflix, die ab dem 6. April gestreamt wird. Die Hauptrolle spielt Steven Yeun (bekannt als Glenn Rhee aus The Walking Dead) als eine der Hauptfiguren in einer Geschichte über einen Autounfall und Rache - was ziemlich ... einzigartig.

Die erste Staffel von Beef ist zehn Episoden lang, die jeweils etwa 30 Minuten dauern. Schauen Sie sich den offiziellen Trailer unten an, wir sind fest davon überzeugt, dass Sie dies auf Ihre "to watch" -Liste setzen sollten.