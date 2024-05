Sieh dir neue Bilder aus Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim an

HQ

Warner Bros. und New Line Cinema planen mehrere Spin-offs und andere Abenteuer von J.R.R. Tolkiens fantastischer Serie auf der großen Leinwand, darunter einen animierten Spielfilm namens The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Im Zusammenhang mit dem kommenden Annecy International Animation Film Festival in einem Monat wurde nun enthüllt, dass wir bereits im Juni mit einem ersten Trailer rechnen können.

Bis dahin müssen wir uns jedoch mit ein paar neuen, köstlichen Bildern (unten) aus dem Blockbuster begnügen, bei dem Kenji Kamiyama (Eden of the East, Akira, Napping Princess) Regie geführt hat. Brian Cox leiht Helm Hammerhand seine Stimme, während Miranda Otto ihre Rolle als Eowyn wieder aufnimmt. Der Film wird pünktlich zu Weihnachten, am 13. Dezember, veröffentlicht. Möchten Sie es sehen?

Danke, Gamespot.