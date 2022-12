Sieh dir mehr Dead Island 2 Gameplay an

HQ

Gestern Abend veranstalteten die Dambuster Studios einen Dead Island 2 Showcase, in dem der Entwickler uns einen weiteren Blick auf das Gameplay für den kommenden Titel gab und dies tat, indem er es in einen langen Live-Action-Minifilm einbettete, in dem Tonnen von Zombies zu sehen waren.

Während der Showcase in Bezug auf das, was er bot, ein wenig gefallen ist, haben eifrige Dead Island 2-Fans es zweifellos genossen, einen weiteren Blick auf das Spiel zu werfen, also wenn Sie den Showcase letzte Nacht nicht vollständig sehen konnten, finden Sie den neuen Gameplay-Trailer unten und auch den vollständigen Showcase, wenn Sie auch den ganzen Live-Action-Unsinn einfangen möchten.

Dead Island 2 wird am 28. April 2023 auf PC, PlayStation und Xbox erscheinen.

