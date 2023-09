Sieh dir Konzeptbilder an, während Ned den Gleiter des Grünen Kobolds fliegt

HQ

Schon vor der Veröffentlichung von Spider-Man: No Way Home spekulierten Fans über Neds Rolle in dem Film. Da Ned Leeds in den Comics mit dem Hobgoblin in Verbindung gebracht wird, fragten sich viele, ob eine alternative Version von Ned als Hobgoblin im Film auftauchen würde. Diese Gerüchte wurden weiter angeheizt, als Jacob Batalon für den Film abnahm. Wie wir jetzt wissen, ist das nie passiert, aber sie haben in Erwägung gezogen, ihn als Fanservice ein wenig auf dem Gleiter von Green Goblin fliegen zu lassen. Dies zeigt sich in neu veröffentlichten Konzeptbildern, die Sie sich unten ansehen können.