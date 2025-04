Sieh dir etwas Donkey Kong Bananza Gameplay auf der Nintendo Switch 2 an

HQ

So wie Mario in "Super Mario Odyssey" sein eigenes offenes Abenteuer erlebt hat, ist Donkey Kong jetzt an der Reihe, es in Donkey Kong Bananza mit einer großen Welt um sich herum aufzunehmen, in der er so ziemlich alles in seiner Umgebung zerstört.

Bei einem supergeheimen Event, über das wir gerade erst sprechen können, hatten wir die Gelegenheit, die Nintendo Switch 2 sowie einige der Spiele zu testen, die am Tag der Veröffentlichung und kurz danach dazu kommen. Eines dieser Spiele war Donkey Kong Bananza, dessen Gameplay Sie sich unten ansehen können.

Wir haben auch einige ausführlichere Gedanken aus unserer Zeit mit Donkey Kong Bananza, wenn ihr euch also fragt, ob ihr euch diese Switch 2-Exklusivität im Juli holen sollt, solltet ihr diese Stelle im Auge behalten.

Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli exklusiv für Nintendo Switch 2.