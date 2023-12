HQ

Persona 3 Reload ist jetzt nur noch zwei kurze Monate entfernt und Atlus hat uns nach den The Game Awards sicherlich nicht weniger hungrig gemacht. Es wurde ein wirklich verlockender Trailer gezeigt, der aufregend The Meaning of Life heißt. Du kannst es dir natürlich unten ansehen. Das Remake von Persona 3 erscheint am 2. Februar für PC, PlayStation und Xbox.