Sieh dir einen ersten Blick auf das Gameplay von Solium Infernum an

League of Geeks, der Entwickler hinter dem kommenden Strategiespiel Solium Infernum, hat das erste Gameplay für den Titel gezeigt. Der Trailer, der am Wochenende enthüllt wurde, gibt uns einen Einblick in die Art von Action und Chaos, die auf uns zukommen werden, wenn der Titel ankommt, und gibt sogar einen Vorgeschmack auf die Benutzeroberfläche und die Funktionsweise des Spielbretts.

Darüber hinaus stellte der Entwickler im Rahmen eines begleitenden Steam-Blog-Posts fest, dass Solium Infernum in den kommenden Wochen und Monaten technische Vorschauen erhalten wird, was bedeutet, dass Spieler ihr Interesse daran anmelden können, das Spiel möglicherweise vor dem Start zu einem unangekündigten Zeitpunkt in der Zukunft zu spielen.

