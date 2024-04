Sieh dir einen epischen Bosskampf von 33 Immortals an

HQ

Wir haben schon einmal im Koop-Modus gespielt. Normalerweise mit einem Freund oder ab und zu mit bis zu drei Freunden, obwohl es nicht so häufig vorkommt. In Ausnahmefällen sogar mit mehr, aber das ist wirklich ungewöhnlich.

Und 33 Immortals ist ein wirklich ungewöhnliches Spiel. Hier wartet der Koop-Modus für 33 Spieler in einem Roguelike, das wir uns während des ID@Xbox-Events am Montagabend in einem neuen Trailer voller Gameplay genauer ansehen konnten. Hier können wir uns den ersten Boss ansehen, dem wir im Abenteuer begegnen - Luzifer - und wir können mit Sicherheit sagen, dass er uns noch aufgeregter gemacht hat, als wir es ohnehin schon waren.

33 Immortals wird noch in diesem Jahr sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht (mit einer geschlossenen Beta Ende Mai) und ist praktischerweise im Game Pass enthalten.