Sieh dir eine Menge neuen Gameplays für Pokémon Legends: Z-A an

Zu sagen, dass der Pokémon Presents Showcase ein kleiner Flop war, ist wahrscheinlich eine Untertreibung. Der Höhepunkt war wahrscheinlich der frische Blick auf Pokémon Legends: Z-A, der zwar ein paar zusätzliche Informationen wie das Starter-Pokémon, das angeboten wird (Totodil, Chikorita und Tepig) und ein paar andere Leckerbissen, aber nicht wirklich etwas Substanzielles enthüllte.

Das Spiel ist immer noch nur für Switch bestätigt und erst für "Ende 2025" geplant, was genau das ist, was wir vor dem jährlichen Showcase wussten. Wenn Sie also immer noch daran interessiert sind, das Gameplay in voller Länge zu sehen, sollten Sie sich das unten ansehen.

Ansonsten gab es im Showcase ein Update zu Pokémon Go und Pokémon Concierge sowie neu angekündigte Pokémon-Champions sowie Updates zu Pokémon Sleep, Pokémon The Card Game Pocket, Pokémon Cafe, physischen Kartenspielen und mehr.