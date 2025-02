Sieh dir die skurrile Woodo Geschichte im neuen Trailer an

Dinge in Spielen zu bauen, ist etwas, was wir schon früher gemacht haben, aber die Geschichte physisch zu gestalten, ist immer noch ziemlich ungewöhnlich. Aber genau das werden wir in Woodo tun, einem Spiel, das diese Woche während des ID@Xbox Showcase gezeigt wurde.

In Verbindung damit haben wir uns einen Story-Trailer angesehen, der die zugrunde liegende Prämisse Woodo erklärt und zeigt, die die Entwickler selbst so beschreiben, dass man "die Geschichte aufbaut, indem man buchstäblich die Welt baut, 3D-Objekte aus den Menüs zieht, um eine Szene zu füllen, und mehr von der Geschichte der Hauptcharaktere Foxy und Ben enthüllt, während man geht".

Klingt das seltsam? Nun, das ist es. Schauen Sie sich den Trailer unten an. Woodo wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.