Sieh dir die Krakenpriesterin aus dem atemberaubenden 2XKO

Fünf lange Jahre ist es her, dass Riot Games Project L angekündigt wurde, und dieses Jahr werden wir endlich einen richtigen Blick darauf werfen können, wenn EVO Japan am 27. April startet. Das Spiel hat endlich einen richtigen Titel bekommen und wird 2XKO heißen, und ist gefüllt mit League of Legends Champions, mit und gegen die man kämpfen kann.

Jetzt hat einer von ihnen ein ausführliches und absolut atemberaubendes Einführungsvideo voller Gameplay, das zeigt, dass dies ein ernsthafter Anwärter auf Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 sein wird. Die Figur ist Illaoi, die Kraken Preistess, und sie wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

"Als Prophetin von Nagakabouros, dem Großen Kraken, verlangt Illaoi's Glaube, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, indem sie immer vorwärts geht. Sie schwingt ein goldenes Totem, um den Willen ihrer Gegner auf die Probe zu stellen und Tentakel zu beschwören, um an ihrer Seite zu kämpfen.

In 2XKO ist Illaoi ein schlagkräftiger Moloch, der seine Feinde mit einem Druck überwältigt, der so unnachgiebig ist wie ihr Glaube. Bei ihr dreht sich alles darum, große Treffer zu landen und großen Schaden zu verursachen. Dann benutzt sie Tentakel, um ihre Gegnerin festzuhalten und eine Kombo außer Kontrolle zu bringen."

Schaut euch das Video unten zu diesem extrem gut aussehenden Free-to-Play-Kampfspiel an, das nächstes Jahr für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht wird.