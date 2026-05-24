Sieh dir die ersten 13 Minuten von 007 First Light an

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Wir sind noch ein paar Tage vom offiziellen Start von 007 First Light entfernt, aber es ist ziemlich üblich, dass Spiele früh durch physische Editionen durchsickern und schneller als geplant an die Öffentlichkeit gelangen. Das kommende Spiel von IO Interactive bildet da keine Ausnahme.

Das hat offensichtlich dazu geführt, dass Aufnahmen des Spiels online geteilt wurden, und das dänische Studio hat in den letzten Tagen den Großteil davon entfernt. Dennoch ist die Katze aus dem Sack, also haben sie beschlossen, die Situation zu "lösen", indem sie etwas tun, was einige Entwickler und Publisher ohnehin tun: Sie teilen die Öffnung des Spiels selbst.

Das bedeutet, dass du die ersten 13 Minuten von 007 First Light in viel besserer Qualität sehen kannst als die meisten Leaks. Sagen wir einfach, er beginnt mit einem Knall, wie es einige der besten James-Bond-Filme tun.