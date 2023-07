Sieh dir die erste Folge von Sonic Prime kostenlos an

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, feiert die zweite Staffel von Sonic Prime nächste Woche auf Amazon Prime Premiere. Aber warum bis dahin warten? Sie können die erste Folge bereits genießen, da sie auf Youtube veröffentlicht wurde. Es heißt Vermeide die Leere und wird wie folgt beschrieben:

"Shadow überfällt Sonic in der Leere des Shatterversums, um seinen Rivalen wegen der Zerstörung von Green Hill zu konfrontieren – und die Sache selbst in die Hand zu nehmen."

Die zweite Staffel feiert am 13. Juli Premiere, und wenn man der ersten Folge Glauben schenken darf, scheint es, als würden wir mehr von dem bekommen, was die erste Staffel so gut gemacht hat, und noch bessere Produktionswerte. Schau es dir unten an.