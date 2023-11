Sieh dir die acht neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe an

HQ

Bereits im September erhielten wir einen ersten Vorgeschmack auf die letzten acht Strecken, die zu Mario Kart 8 Deluxe hinzugefügt werden. Damals sagte Nintendo nur, dass sie "im Winter" erscheinen würden, aber jetzt haben wir ein festes Veröffentlichungsdatum - und den ersten richtigen Trailer, der einen guten Blick auf alles Neue wirft.

Wann wird es also ankommen? Es stellt sich heraus, dass der Acorn Cup und der Spiny Cup (jeweils vier Tracks) am 9. November veröffentlicht werden, und dies wird die sechste und letzte Welle von DLCs für das Spiel sein, wodurch die Anzahl der Tracks auf satte 96 steigt. Du kannst sie entweder als Paket namens Booster-Kurspass kaufen, aber sie sind auch in der Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket enthalten.

Neben dem Track bekommen wir auch Funky Kong, Pauline und Peachette als neue Fahrer sowie ein paar kosmetische Gegenstände und einen Musikplayer. Die vollständige Liste aller neuen Tracks finden Sie unter dem Video.

Eichelbecher



Rome Avanti (von Mario Kart Tour)



DK Mountain (aus Mario Kart: Double Dash)



Daisy Circuit (aus Mario Kart Wii)



Pirahna Plant Cove (neu)



Stacheliger Becher