Sieh dir den Trailer zu Slotherhouse an, der Geschichte eines blutrünstigen Faultiers

"Don't rush, die slow" ist das Motto des neuesten in einer Reihe absurder Tierhorrorfilme, die den Markt überschwemmen, und Slotherhouse ist definitiv einer der verrücktesten bisher. Hier folgen wir einem blutrünstigen Faultier, das ganz gemächlich einen Schlafsaal voller spärlich bekleideter Mädchen angreift. Der Film kommt am 30. August in die Kinos und Sie können sich den Trailer hier ansehen. Die vollständige Inhaltsangabe lautet wie folgt:

Es ist das letzte Jahr des Colleges für die Schwesternschaft Emily Young und zum ersten Mal überhaupt hat Sigma Lambda Theta Wahlen für das Präsidentenamt. Emily Young wünscht sich ein Killerjahr und erkennt, dass sie die beste Option für ihre Schwesternschaft sein könnte. Zu Beginn ihrer Kampagne findet sie ein entzückendes Faultier, das ihr Herz stiehlt, und erkennt bald, dass sie die Herzen und Stimmen ihrer Schwesternschaft stehlen könnte. Doch als sich die Leichen im Haus von Sigma Lambda Theta langsam stapeln, erkennen Emily und ihre Schwesternschaften, dass die Todesfälle von ihrem neuen Hausmaskottchen, dem knuddeligen Faultier Alpha, verursacht werden. Werden Emily und ihre Schwestern mit dem Leben aus dem Haus entkommen? Oder ist ihnen dieses Todesfaultier mit 3 rasiermesserscharfen Krallen zu schnell?

Wirst du dir Slotherhouse ansehen, wenn es ankommt?