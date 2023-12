HQ

Die Premiere der mit Spannung erwarteten vierten Staffel von The Boys rückt näher und Amazon hat einen Teaser-Trailer mit uns geteilt. Es scheint, dass die Staffel auf vielen der Geschichten und Charaktere aufbauen wird, die in Gen V eingeführt wurden, zusammen mit einer Reihe neuer und bekannter Gesichter. Wir sehnen uns so sehr danach, dass unser Körper schmerzt, und wir vermuten, dass viele von euch das auch tun.

Freust du dich auf die neue Staffel von The Boys?