Sieh dir den neuen spielbaren Charakter von Dead Island 2 an

Dead Island 2 ist ein Spiel, das seit Jahren in der Entwicklung stecken geblieben ist. Aber hoffentlich werden wir dieses Jahr endlich seine Veröffentlichung sehen. Viele Informationen über Dead Island 2 kommen heraus, einschließlich eines genaueren Blicks auf einige der spielbaren Charaktere.

Es wird 6 Optionen zur Auswahl in Bezug auf die spielbaren Charaktere von Dead Island 2 geben, und einer von ihnen ist Ryan, ein ehemaliger, der sich in L.A.s Zombie-Apokalypse befindet. In einem neuen Trailer werfen wir einen genaueren Blick auf Ryan, der im Spiel wie ein Panzer/Brawler wirkt.

Es gibt nicht viel Gameplay im 30-Sekunden-Trailer, aber wir sehen ein bisschen Ryan in Aktion, und es scheint, dass er gerne im Nahkampf stecken bleibt. Mit einer Waffe in der Hand oder nur mit den Füßen kann er Zombies fliegen lassen.

Ryan wurde vor diesem Trailer durch eine exklusive Dead Island 2-Vorschau enthüllt, in der auch Dani gezeigt wurde, der ein weiterer Slayer ist, der eine Vorliebe für Sprengstoff hat.