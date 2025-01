Sieh dir das Gameplay der ersten Erweiterung von Assassin's Creed Shadows an Claws of Awaji wird später in diesem Jahr erhältlich sein.

HQ Assassin's Creed Shadows ist noch knapp zwei Monate von der Veröffentlichung entfernt, aber vor unseren Abenteuern im feudalen Japan hat Ubisoft einen Vorbesteller-Trailer mit der ersten Erweiterung des Spiels präsentiert: Claws of Awaji. Im 30-Sekunden-Trailer unten sehen wir, dass Claws of Awaji als Vorbesteller-Bonus gekennzeichnet ist und nicht als erster Teil des Season Pass-Inhalts des Spiels. In dieser Erweiterung erwartet uns eine neue Region, 10+ Stunden Inhalt, Ausrüstung und mehr. Die Handlung führt uns nach Awaji, wo wir die Sanzoku Ippa entfernen und sicherstellen müssen, dass keine Gesetzlosen mehr auf der Insel leben. Das eigentliche Highlight ist die Bonusquest im Trailer, die Naoe bei der Interaktion mit einem freundlichen Welpen zeigt, von dem wir hoffen, dass er das ganze Ganze über bleibt. HQ