Sieh dir das erste Gameplay aus dem neuen Battlefield an

HQ

Auf dem neuen Battlefield lastet eine Menge Druck. Wenn man bedenkt, dass die beiden vorherigen Teile der Franchise von den Fans nicht allzu gut aufgenommen wurden, denken viele, dass es an der Zeit ist, dass sich die Serie an den Stiefeln reißt und uns erneut beeindruckt.

Nach ein paar kurzen Einblicken haben wir nun einen ersten Blick auf das Gameplay des neuen Battlefield-Titels geworfen, auch wenn dies zugegebenermaßen ein weiterer kurzer Blick ist. Am Ende des Trailers, der die Battlefield Labs zeigt, sehen wir ein paar Sekunden Pre-Alpha-Material von Battlefield, das einige laute Explosionen und den klassischen Levolution zeigt.

Battlefield Labs ist eine neue Testumgebung, in der Fans die Möglichkeit haben, das Spiel schon früh auszuprobieren. Die ersten Tests in den Battlefield Labs sollen in ein paar Wochen live gehen und dir zeigen, was die Battlefield Studios vorbereitet haben.