Sieh dir Conan den Barbaren an, der in Mortal Kombat 1 Chaos anrichtet Der cimmerische Held schließt sich nächsten Monat den Kämpfen an.

HQ Der Scream-Henker Ghostface verpasste leider Halloween und trat erst später im November Mortal Kombat 1 bei. Nichtsdestotrotz planen die Netherrealm Studios bereits für den nächsten Kämpfer, der, wie wir bereits wissen, Conan der Barbar in der Gestalt von Arnold Schwarzenegger sein wird (obwohl unklar ist, ob Arnie ihm seine Stimme leihen wird). Jetzt zeigt uns Ed Boon in einem 30-sekündigen Instagram-Video, wie er im Spiel aussieht, das deutlich zeigt, dass es sich um einen ziemlich traditionellen und mächtigen Kämpfer zu handeln scheint, bei dem Conan sich stark auf sein Schwert zu verlassen scheint. Am 21. Januar wird Conan für alle veröffentlicht, die die Khaos Reigns-Erweiterung gekauft haben, und ein paar Tage später wird er für den separaten Verkauf an alle freigegeben, die nur den Charakter selbst wollen.